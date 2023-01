Bianca Atzei mamma, soltanto adesso Stefano Corti si accorge della novità: «Ormai...»

di Redazione web

Bianca Atzei è diventata mamma del piccolo Noa Alexander da pochi giorni. La cantante insieme al compagno Stefano Corti, aggiorna i suoi follower tramite il proprio profilo Instagram dove posta spesso storie e immagini. Una delle ultime storie pubblicate da Stefano è davvero esilarante, la "iena" scrive: «Ormai sono un dilf», riferendosi al fatto che una volta diventato padre è a tutti gli effetti entrato a far parte della categoria dei "papà sexy".

La nascita di Noa Alexander

Bianca Atzei e Stefano Corti non vedevano l'ora di abbracciare il loro bambino: la coppia lo ha aspettato davvero tanto e con tanto amore. Ora che il piccolo Noa è nato, il papà Stefano si sta "scatenando" sui social: è così felice che posta storie davvero esilaranti come l'ultima in cui si definisce un dilf. Nel video successivo poi, il compagno di Bianca spiega che domani, sabato 21 gennaio, la cantante e il figlioletto dovrebbero essere dimessi dall'ospedale e tornare a casa.

La storia di Bianca e Stefano

Bianca Atzei e Stefano Corti fanno ormai coppia fissa da diversi anni. I due sono inseparabili: tra una vacanza e una risata condividono tutti i loro momenti più felici con i fan che li seguono numerosissimi.

