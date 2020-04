Bianca Atzei e la lontananza dalla mamma: «È il suo compleanno e sta passando giorni difficili»

Bianca Atzei, in quarantena a Milano, è al fianco del suo Stefano Corti ma lontana dalla sua famiglia e, in particolare, dalla mamma Gemma. Proprio oggi, che è il suo compleanno, la figlia le riserva un pensiero dolcissimo.

«​In questo giorno di Pasqua la cosa più bella è il compleanno di mia mamma e anche se non posso abbracciarla e non sta passando giorni facili, so che è forte e si riprenderà e sarà ancora più forte di prima e torneremo a sorridere così come in questa foto» - ha scritto la cantante sarda su Instagram - «Tanti auguri mami rock».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 19:12

