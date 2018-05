Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, spunta la dichiarazione d'amore social: «Sarà perché ti amo»

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo la rivelazione a Domenica Livesembrano essere usciti definitivamente allo scoperto. I due hanno ammesso di essersidurante il reality L'Isola dei Famosi a cui hanno preso parte insieme. Le recenti pene amorose di Bianca e l'animo a volte inquieto di Jonathan, sono stati per loro un collante. I due sono stati capaci di trovare un supporto l'uno nell'altra fino a quando non è nato l'amore.Se inizialmente non hanno dato alcun indizio, ora sono usciti allo scoperto. Jonathan ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram un post in cui non nasconde i sentimenti per Bianca. Come didascalia alla foto, in cui si stringono in un tenero abbraccio, scrive: "Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo".Durante l'intervista con Barbara D'Urso aveva dichiarato: «Non so se chiamarlo amore, non mi piacciono le etichette. Io so che oggi non riesco a fare a meno di lei». Parole che lo hanno emozionato, così come hanno emozionato il pubblico e sicuramente anche Bianca che solo una settimana prima, nella stessa trasmissione aveva confessato di essersi innamorata di nuovo e di aver superato il grande dolore nato dalla rottura con Max Biagi.