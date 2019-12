Bianca Atzei incinta di Stefano Corti? Il gossip fa impazzire i fan

Bianca Atzei parla di Stefano Corti: «Passione e risate, mi fa stare bene»

Martedì 24 Dicembre 2019, 09:57

Questa l'indiscrezione pubblicata dal settimanale "Diva e Donna", nel numero in edicola da lunedì 23 dicembre.Bianca Atzei, ex fidanzata di Max Biaggi, e il suo nuovo amore Stefano Corti starebbero mantenendo la massima segretezza su una presunta gravidanza di lei ma la cantante e l'ex vincitore di Pechino Express sarebbero felicissimi e "al settimo cielo", riporta il settimanale, come i fan impazziti sui socialBianca non ha mai nascosto la voglia di avere dei bambini e dopo la fine della relazione con Max Biaggi non ci sperava più. L’incontro con Corti - che ha già un figlio, Gabriele, nato da un precedente rapporto - ha però cambiato la sua vita.