Bianca Atzei e il giallo del nuovo fidanzato: baci con un uomo misterioso in macchina a Milano

IBIZA – Neanche il tempo di leggere la notizia ecommenta le foto “rubate” mentre bacia un uomo misterioso. La cantante ha ripostato dal suo account instagram un video che ha girato con l’amico, conosciuto sull'Isola dei Famosi, in vacanza a Ibiza. I due leggono la notizia sullo smartphone e ridono: “Posso svegliarmi con te ansiogena – si chiede l’ex gieffino e isolano - che leggi: Bianca Atzei bacia l’uomo del mistero?!”Risponde Bianca: “L’uomo del mistero è un mio amico e di Jonathan che si chiama Cesare. L’ho portato a tagliare i capelli. Non c’è stato nessun bacio”.Caso risolto, come conferma lo stesso ex gieffino: “Ciao tutto ok, Bianca la posso baciare solo io”