Bianca Atzei e le corna di Noa Alexander. Stefano Corti: «Voi due mi dovete spiegare qualcosa...»

Bianca Atzei è diventata mamma da poche ore del suo bambino Noa Alexander, avuto dal compagno Stefano Corti. La cantante al momento si trova in ospedale ma tiene aggiornati i suoi fan e follower tramite storie e post che pubblica sul proprio profilo Instagram. Così fa anche Stefano che è solito prendere in giro amichevolmente la compagna. Uno degli ultimi video postati dalla "iena" è esilarante.

Le corna sul profilo Instagram di Bianca e Stefano

In una delle ultime storie postate da Bianca Atzei e Stefano Corti si vede la cantante stringere tra le proprie braccia il neonato Noa Alexander che ovviamente in modo inconsapevole chiude la manina lasciando alzati indice e mignolo. Ciò che ne risulta da questa posizione è il simbolo delle corna e proprio per questo Stefano Corti (tra le risate di Bianca), esclama: «Mi sa che voi due mi dovete raccontare qualcosa».

La gravidanza di Bianca

Bianca Atzei ha sempre raccontato che uno dei suoi sogni più grandi era quello di diventare mamma. La cantante ha vissuto questi nove mesi di gravidanza con molta gratitudine e gioia, purtroppo la gravidanza precedente non è andata a buon fine: Bianca aveva infatti, avuto un aborto spontaneo.

