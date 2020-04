Bernie Ecclestone di nuovo papà a 89 anni, la terza moglie Fabiana Flosi è incinta

Bernie Ecclestone diventerà di nuovo papà alla veneranda età di 89 anni. A confermare la notizia è stato proprio l’ex boss della Formula Uno, che ora vive in Brasile, dove ha acquistato una piantagione di caffè, sottolineando che il figlio nascerà dopo l’estate (quando avrà 90 anni).

Leggi anche > Amici 19, la Finale: in palio un premio del valore di 150 mila euro



A dargli l’ennesima gioia la nuova moglie, Fabiana Flosi, avvocato brasiliano di 44 anni, conosciutasul luogo di lavoro, in pista a Inter Lagos. Per Ecclestone Flavia è la terza moglie: prima sono arrivate Ivy Bamford nel 1952 e Slavica Radic nel 1984. Quello che nascerà invece è il quarto figlio dopo Deborah, 65 anni (ed è già nonna), Tamara, 35, e Petra 31: "Speriamo che impari presto a giocare a backgammon – ha fatto sapere Bernie al “Sun” - da quando sono in pensione ho avuto molto tempo per fare pratica".



Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA