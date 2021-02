Berlusconi sarà nuovamente nonno: nipotino in arrivo dal figlio Luigi e dalla moglie Federica Fumagalli

Silvio Berlusconi sta per diventare nuovamente nonno. Luigi Berlusconi, 32 anni, figlio nato dal matrimonio con Veronica Lario, aspetta un figlio da Federica Fumagalli, 31 anni, che ha sposato lo scorso 7 ottobre a Milano dopo nove anni di fidanzamento. Lo rivela il numero di Chi in edicola da domani.

La coppia, che si è laureata alla Bocconi (lui in Economia e lei in Giurisprudenza) si era conosciuta - ricorda 'Chi' - durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, mentre Federica, che proviene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 21:34

