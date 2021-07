Berlusconi nonno per la tredicesima volta: è nato Emanuele Silvio. Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi, l'ultimogenito dell’ex presidente del Consiglio. Sposati dal 2020, la coppia è sempre stata molto discreta e non è stata postata alcuna foto sui social del nuovo nato.

leggi anche > Oro nel canottaggio per le azzurre Rodini e Cesarini: clamorosa vittoria in rimonta al fotofinish. Bronzo per gli uomini

Luigi - che lavora in ambito finanziario e gestisce la holding di famiglia - è il quinto figlio avuto da Silvio Berlusconi, il terzo con l’ex moglie Veronica Lario. Federica, 31 anni e sua coetanea, invece ha fondato la MB Projects, azienda che si occupa di moda e organizzazione di eventi. Il secondo nome scelto per il nuovo nato è un chiaro omaggio a Silvio Berlusconi.

Il piccolo Emanuele Silvio non resterà l'unico nato in casa Berlusconi ancora per poco, perchè Barbara, sorella di Luigi, è in attesa del quinto figlio. Lo scorso 3 luglio Barbara aveva postato sui social una foto con il pancione proprio con Federica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA