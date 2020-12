Benedetta Rossi "abbandona" la cucina per il marito: «Ho bisogno di stare un po' da sola con Marco»

Benedetta Rossi si prende un momento di pausa dalla tv per dedicarsi al rapporto col marito Marco Gentili. A dare l’annuncio la stessa Benedetta Rossi, food blogger diventata famosa col programma tv “Fatto in casa da Benedetta”: “Voglio dedicarmi a me stessa - ha spiegato - ma soprattutto ho bisogno di stare un pò da sola con Marco”.

Benedetta Rossi fa sapere che dopo un anno di successi, ma molto impegnativo, di aver bisogno di staccare e dedicarsi al marito: “Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer – ha scritto in un post su Instagram - per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un pò da sola con Marco”.

Sono una coppia nella vita, ma stanno anche lavorando insieme e la cosa non è facile: “Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme. So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve.Vi voglio bene ❤️"

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 10:23

