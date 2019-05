Benedetta Parodi e la cucina: «Ecco come è nata la mia passione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie al marito Fabio Caressa,ha scoperto la passione per lache si è poi trasformata in un lavoro. Benedetta è autodidatta ma dalla sua voglia di focolare domestico è nata la prima rubrica di cucina del Tg Mediaset “Studio aperto”, il famoso “Cotto e mangiato”.La passione per i fornelli quindi inizia con la famosa voce di Sky Sport: “Mi sono ritrovata ad averla quando ho conosciuto Fabio - ha spiegato ospite ai microfoni “I Lunatici”, su RadioDue - Quando ho creato il mio nido con lui, proprio in quel momento ho iniziato ad appassionarmi alla cucina, mi piaceva l'idea che quando tornavamo a casa la sera ci fosse qualcosa di buono. Sono autodidatta, mi sono messa a studiare, a imparare. Poi si è trasformata in un lavoro. Il primo “cotto e mangiato” è nato dal desiderio del mio direttore dell'epoca, che era Giorgio Mulé. Voleva una rubrica di cucina, a Studio Aperto eravamo totalmente indipendenti quando facevamo un servizio, anche nel montaggio”.Il programma a modo suo era rivoluzionario: “Ho preso “cotto e mangiato” e me lo sono costruito su misura, a casa mia, con le mie pentole. Abbiamo mandato una puntata e da quel momento non ha mai smesso di andare in onda. Il segreto? Dieci anni fa esistevano in televisione solo i grandi chef. Io ho portato gli spinaci surgelati, il dado, cose così. All'inizio qualcuno gridava allo scandalo, ora fanno un po' tutti così”.