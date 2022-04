Ben Affleck e Jennifer Lopez, un amore da favola: arriva (di nuovo) l'anello di fidanzamento FOTO

«Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano» canta Venditti nella sua celebre "Amici mai", una strofa che calza a pennello con l'amore ritrovato tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo 13 anni dall'ultima volta in cui si erano giurati eterno amore, i due divi sono pronti nuovamente a sposarsi. JLo nelle scorse ore ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui dichiarava di dover fare un annuncio importante per il quale si è dichiarata «molto emozionata». Al contempo, la sorella della pop star, Lynda, ha pubblicato su Instagram una video in cui si vede la cantante commossa indossare un anello piuttosto vistoso: «Così è accaduto» scrive la sorella.

Che la coppia Ben-JLo si sia riunita non è di certo una novità. L'ufficialità è arrivata la scorsa estate quando i due si sono mostrati insieme senza filtri e sotto i riflettori, più innamorati e complici di prima, come dimostra la proposta che l'attore avrebbe fatto alla pop star, tra le più romantiche di sempre, come riportato dalla stampa oltreoceano.

Nel video pubblicato dalla pop star, lei stessa dice di voler condividere con una cerchia ristretta di fan un momento decisamente emozionante e romantico, condividendo un ulteriore video con gli iscritti alla sua newsletter. Le immagini mostrano il momento esatto in cui la pop star riceve in dono l'anello, lo indossa e commossa, guardandolo, sussurra «È perfetto». Sembra che Ben Affleck, stavolta, abbia scelto un gioiello ancor più vistoso della prima proposta, datata 2002: un diamante verde.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 12:54

