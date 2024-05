Bella Hadid, la depressione e la malattia di Lyme: «Grazie al dolore ho ritrovato me stessa. La cura di sé è l'unica via per rinascere»

di Redazione Web

Non sempre tutto ciò che è oro luccica. Le apparenze ingannano e a confermarlo è Bella Hadid, la modella 27enne e sorella minore di Gigi Hadid, che è tornata a parlare sui social del periodo difficile che ha affrontato e della malattia di Lyme. «Sapevo che dovevo fare dei cambiamenti nella mia vita - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Vogue - così ho deciso di intraprendere un percorso terapeutico. Grazie al dolore ho ritrovato me stessa».

La rinascita

Da una parte ci sono i red carpet, le passerelle e gli shooting fotografici, dall'altra invece c'è la vita vera, che non sempre assomiglia a un film hollywoodiano. È quello che ha capito Bella Hadid, che nel 2021 ha pubblicato una foto scattata in preda a un momento di fragilità sui suoi social, per dire ai suoi follower che stava affrontando la depressione e che tutto ciò che veniva pubblicato sui social non sempre rispecchiava la realtà dei fatti.

«Ho attraversato molte cose, ho vissuto un periodo davvero molto buio - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Vogue - sono una persona molto sensibile, affrontando il dolore sono cresciuta. Bisogna sempre prendersi cura di se stessi, è l'unico modo per rinascere e tornare a stare bene».

