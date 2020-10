Bella Hadid, bellezza virtuale: scatti hot per la scansione 3D

Bella Hadid lascia a bocca aperta anche in versione virtuale. La super modella, per una pubblicità, si è sottoposta a uno shooting per la scansione 3D della sua immagine, postando sul social il backstage.

Bella Hadid posa per lo shooting, mettendo in mostra il suo corpo a prova di critica: alla fine, attraverso l’elaborazione del computer e la scansione 3d, diventerà un personaggio animato per uno spot di un brand di moda.

Su Instagram la prova del suo lavoro, che la vede bellissima sia in versione reale che digitale, guadagnando i meritati compimenti dei suoi numerosi follower. Intanto Bella, che recentemente ha spento 24 candeline, avrebbe ritrovato l’amore: secondo i beninformati infatti sarebbe da poco fidanzata con Duke Nicholson, nipote del leggendario attore Jack Nicholson.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 19:26

