Belen e Stefano De Martino in crisi, adesso parla lui: «Ho letto cose atroci...»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 22:04

Sono tante le notizie che si sono rincorse sulla crisi tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud. In un'intervista al Corriere della Sera, Stefano commenta il gossip che ha travolto lui e la sua (ex?) moglie nelle ultime settimane.(il gossip, ndr) - dice Stefano - è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorareNon ne voglio parlare, non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione».Stasera, 16 giugno, Stefano De Martino torna su Rai 2 con Made in Sud. «l centro Rai di Napoli è la mia seconda casa, riconosco il profumo di quel posto».