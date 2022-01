Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il post misterioso dopo l'appuntamento in aeroporto

Belen Rodriguez con un post alimenta il gossip. La showgirl, che recentemente sembra aver confermato la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, è stata sorpresa di nuovo a fianco di Stefano De Martino. Se questo non bastasse, ha pubblicato un misterioso post social che sembra proprio fare riferimento proprio all’ex marito.

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e il post misterioso

Mentre impazza il gossip su un possibile ritorno con l’ex marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez condivide dalle stories di Instagram un post che sembra proprio fare riferimento a lui. In un lungo messaggio infatti la showgirl scrive: «E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con cui diventare migliori, eppure, nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura, che, seppur strana, ci permette di essere chi siamo nel profondo. Che strano quello che succede. Pochi minuti fa non sapevo se prendere la penna e ora capisco che potrei scrivere per ore su questo argomento. Vorrei poter descrivere le emozioni che provo al solo pensiero di poterlo fare».

Nel finale uno strano riferimento a un “sogno accantonato”, forse quello della famiglia con Stefano De Martino: «Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio. Prendiamoci i nostri spazi. E’ lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri ma certo per noi».

Il post di Belen Rodriguez

Belen e Stefano De Martino sopresi insieme

Come se non bastasse, il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini ha pubblicato le immagini del nuovo incontro proprio fra De Martino e Belen, appena tornata da una vacanza da single in Uruguay. Nulla di strano perché hanno un figlio in comune, ma l'ex marito l'aveva accompagnata in aeroporto anche in occasione della partenza e gli scatti vanno inevitabilmente a rafforzare il gossip che li vuole ormai in avanzata fase di riavvicinamento.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fotografati dal settimanale "Chi"

Mercoledì 19 Gennaio 2022, 19:26

