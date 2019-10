Belen Rodriguez promossa: «Realizzo il mio sogno, sarò in una serie su Netflix»

Venerdì 25 Ottobre 2019, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento davvero positivo per. La showgirl argentina, diventata famosa con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi targata Simona Ventura, ultimamente ha affrontato diverse prove in tv e ora sta per prendere parte a una serie perUn sogno che si realizza, una “promozione” che per la Rodriguez arriva dopo anni di preparazione: “Sto per realizzare un sogno – ha svelato Belen al settimanale argentino “LasRosas” - Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per “Netflix”…”.Nelle numerose esperienze sul piccolo schermo quella che le ha insegnato di più è stata la partecipazione come co conduttrice sul palco del Festival di Sanremo: “È stata la consacrazione del mio personaggio. Ci sono voluti molti preparativi prima. È un festival che riunisce gli artisti più importanti d’Europa, per cui ti prepari due mesi prima. Esperienza difficile, ma mi è servita moltissimo”.Tra attività imprenditoriali e carriera nel mondo dello spettacolo Belen, tornata in coppia (anche in tv) col marito Stefano De Martino, si occupa anche del piccolo Santiago: “Cerchiamo di portarlo con noi quando lavoriamo, in tv, al ristorante, ovunque e a lui piace. Comunque ho mia madre che mi aiuta: non assumerei mai una babysitter”.