Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, la showgirl torna a casa con la sua Luna Marì

Belen Rodriguez è uscita dall'ospedale. La showgirl argentina da subito ha condiviso i teneri momenti della nascita della sua secondogenita Luna Marì, mostrando ai followers anche momenti molto intimi come l'allattamento. Dopo due giorni passati in clinica però oggi è stata dimessa e la famiglia è pronta per tornare a casa e iniziare la nuova avventura tutti insieme.

Belen ha postato diversi video della piccola Luna fra le sue braccia in automobile, facendo capire che, appunto, stanno tornando a casa. La showgirl ha scelto di trascorrere le prime settimane di vita della piccola lontano da Milano, motivo per cui non ha partorito nella capitale lombarda ma a Padova. Probabilmente la famiglia Rodriguez ha affittato una villa per trascorrere insieme le vacanze a misura di neonato senza troppo stress per la neomamma e la piccola e in modo che anche il piccolo Santiago possa divertirsi.

