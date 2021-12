Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese cambia lavoro: il progetto

Antonino Spinalbese, il padre della figlia di Belen Rodriguez, Luna Marì, ha deciso di cambiare lavoro. Il parrucchiere e hair stylist ha scelto di rivoluzionare la sua vita puntando su un altro mestiere. Aveva detto addio al lavoro da parrucchiere già dopo aver conosciuto la showgirl argentina. Inizialmente voleva buttarsi nella fotografia, ma le cose sono cambiate nuovamente.

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese cambia lavoro

Il 26enne ha annunciato ai follower la sua nuova avventura insieme al suo personal trainer Andrea Audino. In un video solleva pesi insieme a lui e scrive: «Sempre un passo in più. Passo dopo passo. Domani più di oggi. Perché un progetto sul fitness? Oltre la sconfinata passione per uno stile di vita sano e l’allenamento, il fitness, la palestra, lo sport possono essere una scuola di vita».

«Ci sono diversi accostamenti con tutto ciò che ci accade ogni giorno. L’unico modo che hai per migliorare è impegnarti - continua - Lavori, giorno dopo giorno, per portare a casa i risultati tanto desiderati. Poi ci sono gli imprevisti, gli infortuni ad esempio, che ti mettono ko per un determinato periodo, ma tu sei lì, pronto a rialzarti. A dimostrare la tua forza e la tua caparbietà...» Poi il progetto: «A gennaio lavoreremo per coinvolgerti in quella che può considerarsi una routine d’allenamento chiara ed efficace. Creeremo un qualcosa con cui potrai sentirti seguito, guidato, accompagnato. Non mancheranno qualità e professionalità. Noi siamo pronti, tu?».

