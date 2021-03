Belen e Meghan Markle, mamme bis in attesa di due bimbe: ecco tutte le novità. Nel 2020, a causa della pandemia, è stato registrato nel nostro paese un drastico calo delle nascite. Secondo i dati Istat, mai così basse dall'Unità d'Italia. Ma vip nostrani e non "si sono dati da fare" e sono tanti i baby famosi in arrivo.

Dopo la nascita avvenuta quasi in diretta social di Vittoria Lucia Ferragni - secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez - adesso gli occhi dei follower sono puntati su Belen Rodriguez, anche lei futura mamma bis. La showgirl argentina e il fidanzato Antonino Spinalbese sono in attesa di una bambina, Luna Marie, che arriverà in estate. Anche Belen, come Chiara, documenta la gravidanza sul suo profilo Instagram, condividendo con i fan ecografie e teneri scatti del pancione.

Non solo Belen. Tra i vip nostrani in attesa di un bebè, Enrico Brignano e la compagna Flora Canto. Anche per la coppia, in attesa di un maschietto, si tratta del secondo figlio, dopo la piccola Martina. Indecisi ancora sul nome: «Niccolò, Mattia o Giacomo - ha spiegato Flora Canto -. Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase 'Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo'. Ci sembrava un segno del destino».

Oltreoceano, si attende invece l'arrivo di una royal baby. Si tratta della figlioletta di Meghan Markle e il principe Harry. Anche per loro si tratta del secondo figlio, dopo il piccolo Archie di due anni. Top secret il nome della piccola in arrivo. Ma c'è chi fa il nome di Diana. Un tributo alla nonna o l'ennesimo sgarro alla royal family? Staremo a vedere.

