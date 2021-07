Belen incinta , appare la culla di Luna Marì su Instagram. Fan emozionati: «Ci siamo!». Pochi minuti fa, la showgirl argentina ha postato una tenera foto sul suo account Instagram. Foto che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, un cestino-culla da neonato con decorazioni rosa.

Si tratta di un dono ricevuto da Belen per la bimba in arrivo. Luna Marì - secondogenita della conduttrice e prima per l'hair stylist Antonino Spinalbese - nascerà a giorni. Così ai follower, la culla su Instagram è sembrato un chiaro indizio che il parto è vicino. Immediati i commenti: «Ci siamo, Luna Marì sta per arrivare. Che emozione». E ancora: «Belen mamma bis, stupenda». «Che bella culla a cestino, romantica».

Insomma, il momento della cicogna sembrerebbe arrivato. Già la scorsa settimana, mamma Belen aveva avvertito i follower che la bimba era in arrivo. Poi, l'indizio di zia Cecilia su Instagram ha perfino fatto credere per un momento che la piccola fosse già nata. Ma Luna Marì è ancora "in viaggio". Mamma Belen e papà Antonino l'aspettano.

