Belen incinta, i teneri auguri di Chiara Ferragni su Instagram: «Congratulazioni...». La risposta della showgirl spiazza tutti

Belen incinta, i teneri auguri di Chiara Ferragni su Instagram: «Congratulazioni...». La risposta di lei spiazza tutti. Ieri, la showgirl argentina ha confermato i rumor che si rincorrevano da settimane su una sua presunta gravidanza. La mamma di Santiago - nato dall'amore con Stefano De Martino - è in attesa di un secondo bebè. Belen è al quinto mese, ma ancora non ha reso noto il sesso del nascituro. Anche se sente che «sarà femmina».

La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una serie di teneri scatti con il fidanzato Antonino Spinalbese per ringraziare i fan dei tanti auguri ricevuti. Immediati i commenti dei follower. E tra i tanti messaggi spuntano anche gli auguri di volti noti. Da Caterina Balivo a Francesco Arca.

Ma è il messaggio di auguri di Chiara Ferragni che colpisce i fan. Anche lei in attesa di una bimba, commenta così il post di Belen: «Congratulazioni, baci». Il messaggio dell'imprenditrice sorprende i fan e raggiunge quasi i 4500 like. A stretto giro, la tenera risposta di Belen: «Sei tu meravigliosa, grazie». L'inedito scambio di messaggi tra le due regine di Instagram e mamme in attesa fa il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA