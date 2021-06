La telefonata di Belen Rodriguez all'ex di Spinalbese: «Mi ha chiamata, è stata fuori luogo»

L'ex fidanzata di Antonino Spinalbese, Chiara Maria Mannarino, confessa di aver ricevuto una chiamata da Belen Rodriguez che però definisce fuori luogo. La ragazza, intervistata da Di Più, ha raccontato come si è sentita lo scorso anno quando ha appreso della relazione tra Antonio e la showgirl.

Spiega di aver scritto una frase su Instagram: “Non mi sento inferiore a nessuno”, una pensiero fatto per difendersi dalle molte polemiche che ricorda l'avevano travolta in quei giorni: «Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen». La 27enne confessa di essere rimasta molto delusa dall'ex che dopo aver conosciuto Belen è completamente sparito.

Chiara Maria ricorda di aver lasciato lei Antonio, ma si sarebbe aspettata di rimanere in buoni rapporti. Invece il compagno di Belen sarebbe scomparso non facendosi vivo nemmeno dopo la morte della nonna della ex: «Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo». Crede però che lui stesse soffrendo per la fine del loro rapporto e conclude: «Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore con Belen».

Ciò che non le è piaciuto sarebbe stato il gesto di Belen che l'avrebbe chiamata per dirle di non scrivere messaggi sui social che avrebbero potuto dare adito al gossip. Una chiamata che ha ritenuto inopportuna: «Ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 12:01

