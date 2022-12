«Belen e Chiara Ferragni, sei il loro mix»: i fan notano la somigilianza e lei stupisce tutti così

Amelia Villano, ex-concorrente di The Voice of Italy, è la «perfetta» fusione di Belen e Chiara Ferragni. O almeno questo è quello che le scrivono gli utenti tra i commenti sotto i suoi video caricati sulla piattaforma TikTok. I tratti del viso, infatti, ricordano un mix delle due influencer e quando i follower glielo hanno fatto notare, la tiktoker ha cominciato ad imitare la loro voce: il risultato ha convinto tutti.

Le imitazioni di Amelia Villano

«Puoi imitare Belen e Chiara Ferragni in un solo video?», questa la proposta di molti utenti che hanno notato la somiglianza della tiktoker con le due influencer italiane. La Villano ha colto subito l'opportunità e ha scherzato sulla piattaforma condividendo video in cui imita le due donne con delle ipotetiche frasi che più le ricordano.

«Ciao Guys, this is my outfit for today», dice la tiktoker imitando l'imprenditrice digitale che spesso esordisce così nei suoi video. Amelia Villano, speaker di Radio Zeta, ha poi arricchito l'imitazione cercando di simulare le stesse espressioni facciali di Chiara Ferragni, anche se ha più volte ammesso di preferire l'imitazione di Belen perché le riesce «meglio».

I follower, proprio come si legge dai commenti, hanno promosso la sua imitazione: «Sembri una loro parente, sei stata perfetta», ha scritto qualcuno. «Tu hai la fortuna di assomigliare a Belen e a Chiara e le imite pure alla perfezione, complimenti», ha aggiunto qualcun altro.

