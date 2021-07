Belen, il gesto inaspettato di Chiara Ferragni per la nascita di Luna Marì. Fan increduli: «Lo ha fatto davvero?»

Belen , il tenero gesto di Chiara Ferragni per la nascita di Luna Marì. Ieri, la showgirl argentina ha dato alla luce la secondogenita, la piccola Luna Marì, nata dall'amore con il compagno Antonino Spinalbese. Tanti gli auguri social ricevuti dalla mamma bis, anche il like inaspettato dell'ex marito Stefano De Martino.

Oggi, a 24 ore dalla "festa social" per l'arrivo della piccola - nata a Padova poco dopo la vittoria dell'Italia agli Europei - arrivano anche le congratulazioni dell'influencer più famosa del mondo. Sotto all'ultima gallery di foto di Luna Marì postata da Belen, Chiara Ferragni ha scritto: «Bellissime, congratulazioni❤️».

I teneri auguri dell'imprenditrice digitale a Belen fanno subito il giro del web, incassando una pioggia di like. Non è la prima volta che le due "regine di Instagram" si scambiano congratulazioni social. Lo scorso 11 febbraio , la mamma di Leone e Vittoria si era congratulata su Instagram con Belen dopo l'annuncio della sua seconda gravidanza. «Congratulazioni, baci», aveva scritto Chiara. In quel momento, anche lei era in attesa di Vittoria. La showgirl argentina aveva ricambiato agli auguri con tenere parole: «Sei tu meravigliosa, grazie».

Ora, sono arrivate sia baby Vittoria che la piccola Luna Marì e le due star del web tornano a scriversi per la gioia dei fan. Auguri mamme bis.

