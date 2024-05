Belen, il consiglio alla sorella Cecilia Rodriguez prima del matrimonio: «Non sposarti, è da presuntuosi». La reazione di Checu

di Dajana Mrruku

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre pià vicini al matrimonio. La coppia sta per convolare a nozze, la data prefissata è il 30 giugno in Toscana. Dopo aver festeggiato il suo addio al nubilato in Andalusia insieme a mamma Veronica, la sorella Belen e alcune sue amiche, Cecilia è stata ospite con Ignazio da Alessandro Cattelan nel programma "Da vicino nessuno è normale". I futuri sposi hanno ricevuto qualche consiglio e hanno raccontato molti aneddoti dietro al loro matrimonio, sempre più vicino.

Il commento dei suoceri

Cecilia Rodriguez ha raccontato cosa le hanno chiesto e consigliato i suoi genitori, Veronica e Gustavo, poco prima di sapere del matrimonio: «È difficile, molto difficile, ma devo dire che sono proprio difficili come persone, mi fanno mille domande.

«Pensavo di essere amato dalla sua famiglia, e invece...», ha commentato ironicamente Ignazio Moser dopo aver scoperto ciò che avevano detto i suoi futuri suoceri.

Il consiglio di Belen

Belen era stata ospite da Alessandro Cattelan, in "Stasera c'è Cattelan", dove aveva condiviso il consiglio dato alla sorella minore, in vista del matrimonio: «Non sposarti!». Anche in questo caso, Chechu non ha ascoltato il consiglio e ha continuato per la sua strada, ma: «Lei dice che sposarsi è da presuntuosi, ma io penso che la presuntuosa sia lei», ha concluso, facendo riferimento al matrimonio della showgirl in Argentina con Stefano De Martino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 15:51

