Belen, la richiesta imbarazzante dell'ospite a C'è posta per te: «Come sta la farfallina?». Stefano reagisce così

di Emiliana Costa

Belen a C'è posta per te , la richiesta imbarazzante dell'ospite: «Come sta la farfallina?». Stefano reagisce così. Stasera, Belen e Stefano sono stati ospiti nel programma di Maria De Filippi . La coppia ha ricevuto la posta da un ragazzo sconosciuto. Poi la domanda imbarazzante.

Una volta aperta la busta, è apparso un ragazzo che Belen e Stefano non avrebbero riconosciuto. L'ospite chiede a Belen: «Come sta la farfallina?». Stefano si alza e ironico esclama: «Voi mi nascondete qualcosa? Come sta dall'ultima volta che l'hai vista?». Risate in studio.

Il ragazzo è accompagnato da Pio e Amedeo ed è il fratello di Amedeo. Con i due comici parte la gag. Pio e Amedeo chiedono a Stefano e Belen di fare da testimoni di nozze al ragazzo che chiederà in studio alla fidanzata di sposarlo. Chiedono anche a Belen e Stefano di regalare ai futuri sposi, cucina, bomboniere e anello.

Entra la fidanzata ignara. Maria De Filippi chiede a Stefano di condurre al suo posto, ma lui si sbaglia e spoilera la richiesta di matrimonio. «Cretino!», lo riprende ironica Maria De Filippi. Risate in studio. In ogni caso, la futura sposa accetta. Commozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Febbraio 2020, 22:45

