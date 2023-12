Belen, la lite con Antonino Spinalbese per Luna Marì portata in Argentina. Parla l'avvocato: «Andremo in tribunale»

di Cristina Siciliano

Continua lo scontro a distanza tra Belen e il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì, 2 anni. Il 26 dicembre, l'ex gieffino, con un lungo post Instagram, aveva accusato pubblicamente Belen di non avergli dato la possibilità di trascorrere il Natale con la figlia e di averla portata in Argentina senza il suo permesso. A tale proposito, nelle ultime ore è arrivata la nota dell'avvocato di Belen che sostiene il motivo per il quale Belen abbia pieno diritto di portare con sé in Argentina la figlia.

Le parole dell'avvocato

«La signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza, pur essendone a conoscenza da settimane con evidenti finalità meramente ostative e strumentali - si legge in una nota scritta dall'avvocato Giuseppe Russo al Corriere della Sera -.

Il legale ha aggiunto: «Con riguardo agli ultimi accadimenti riferiti in termini inesatti, si precisa che Luna Marì è stata con il padre dal 20 al 22 dicembre ed il Signor Spinalbese aveva anche il giorno di Natale a sua disposizione per stare con sua figlia, ma ha preferito innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 15:40

