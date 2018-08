La famiglia Beckham in Indonesia durante il terremoto: «Fuggiti in un hotel da 5mila sterline al giorno»

Terremoto, turisti costretti a pagare per imbarcarsi sulle navi dei soccorsi

Laal completo era indurante ilhanno sentito le scosse che hanno devastatoe dopo il panico hanno fatto i bagagli per continuare la vacanza a Bali, dove si sono rifugiati in una villa di lusso da 5mila sterline al giorno (che hanno ottenuto gratis grazie alla pubblicità che il nome dei Beckham fa alla proprietà soggiornando in una delle sue residenze).Una fuga in cerca del relax tra mare e natura «con un pensiero alle vittime della tragedia», sottolineano. Il campione di calcio ha pubblicato gli scatti della sua vacanza in compagnia dei figli in cappello di paglia e occhiali da sole. Con lui Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) e Harper (7).I Beckham erano appena arrivati sull’isola di Lombok quando la terra ha iniziato a tremare sotto i loro piedi: «Hanno sentito la scossa», ha rivelato una fonte al Sun. «Erano un po’ spaventati, sopratutto i bambini, ma fortunatamente stanno bene. Ora il loro pensiero va alle vittime».Anche Aldo Montano era sul posto quando è scoppiata la tragedia. Il campione di scherma ha raccontato che l'hotel dove soggiornava con la fidanzata è crollato: «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami».