Bebe Vio, bacio segreto con il nuovo fidanzato: chi è lui?

Bebe Vio innamorata? Sembra proprio di sì. A lanciare il gossip è stato Chi Magazine che, nei giorni scorsi, aveva pubblicato delle paparazzate che mostravano la veneziana in compagnia di un ragazzo all’interno di un locale della movida romana, in zona Ponte Milvio. Dal settimanale è emerso che tra Bebe e il giovane ci fosse del tenero. Ad alimentare il tutto, ci ha pensato Dagospia che, nelle scorse ore, ha pubblicato delle foto in cui si vede la Vio baciare l’uomo tra le strade di Napoli.

Dalle foto si vede Bebe molto presa dal ragazzo, tanto da avvinghiarsi a lui e ricoprirlo di baci. Per il momento nulla si sa dell’identità del ragazzo. Di sicuro, però, non è Giorgio Avola, lo schermidore che circa due anni fa era stato indicato come suo probabile compagno (si parlò all’epoca di un presunto flirt, mai stato confermato). Escluso anche l’accompagnatore misterioso con cui era andata a seguire la partita Roma – Salernitana. Chi sarà?

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 21:57

