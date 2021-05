Baeatrice di York, royal Baby in arrivo. L'annuncio dopo il lutto: «La Regina Elisabetta è felicissima»

Un nuovo Royal Baby è in arrivo nella Famiglia Reale britannica. La principessa Beatrice di York e l'italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi saranno presto genitori del loro primo figlio. L'annuncio è apparso sugli account ufficiali della Corona. Un annuncio felice che segue il periodo di lutto per la morte del duca di Edimburgo Filippo. La Regina Elisabetta ha condiviso la sua gioia per l'arrivo del dodicesimo bisnipote.

Royal Baby in arrivo

Si tratta del primogenito della principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson e nipote molto legata alla regina Elisabetta. Per onorare la nonna, infatti, Beatrice aveva scelto di indossare in occasione del suo matrimonio un vecchio abito della sovrana. La principessa ha annunciato il lieto evento - assieme al marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi, Edo per gli amici, che ha già un figlio nato da un precedente matrimonio - per l'autunno prossimo.

Buckingham Palace ha sottolineato che «la Regina è stata informata ed è felicissima della notizia». La coppia si è unita in matrimonio lo scorso luglio dopo aver rinviato la cerimonia a causa della pandemia e degli scandali del principe Andrea. Beatrice di York, prima figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha sposato un immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano. Il suo bebè nascerà dopo la secondogenita dei duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, la cui nascita è attesa a breve negli Stati Uniti.

