Beatrice Valli e il desiderio di un weekend in famiglia: «Non riusciamo mai a stare tutti insieme, nemmeno per l'anniversario»

Beatrice Valli, influencer e modella, ha iniziato ad acquisire popolarità grazie alla partecipazione a Uomini e donne, dove ha conosciuto il suo attuale compagno Marco Fantini. La coppia oggi è sempre più unita ed è riuscita a costruire una splendida famiglia: nel 2017 è nata Bianca, sorella del primogenito Alessandro avuto da Beatrice con il calciatore Nicolas Bovi e, a maggio 2020 si è aggiunta alla famiglia la piccola Azzurra. E solo nel 2023 l'influencer ha dato alla luce la piccola Matilde Luce, terza figlia avuta dal suo compagno. Con Marco è senza dubbio vero amore, tanto che la coppia ce la sta mettendo tutta per creare «una famiglia perfetta» o quasi. Proprio nelle ultime ore, l'ex tronista ha spiegato ai suoi follower il motivo per il quale nel weekend non riescono a trascorrere del tempo insieme.

Le parole di Beatrice Valli

«Nel weekend vorrei trascorrere del tempo con la mia famiglia ma non riesco - ha spiegato Beatrice Valli nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha poi svelato: «Mercoledì partiremo per Capri perché io e la mia piccola Mati dobbiamo scattare delle foto. Con Marco non festeggeremo l'anniversario insieme perché lui è impegnato con il lavoro».

