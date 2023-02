Beatrice Valli, il riposo della futura mamma: «Finalmente un pranzo tranquillo, rimanete al parco col papà»

di Redazione web

Beatrice Valli posta spesso sul proprio profilo Instagram storie in cui racconta la sua vita da mamma e la sua quotidianità. In questo momento l'influencer è impegnata con le sfilate della Fashion Week di Milano ma si concede anche qualche momento di relax: il pancione infatti, diventa sempre più grande. A proposito di riposo, proprio oggi, sabato 25 febbraio, Beatrice Valli ha pubblicato una storia in cui si sta godendo la momentanea solitudine.

Beatrice Valli, frecciatina alla sorella Ludovica dopo la nascita del secondo figlio: «Non voglio darglielo». Cosa ha detto

Beatrice Valli, Marco Fantini e la sorpresa (commovente) per San Valentino

Beatrice Valli distrutta: «I rimedi della nonna funzionano sempre». Cosa succede

La storia Instagram di Beatrice Valli

Nell'ultima storia Instagram che Beatrice Valli ha pubblicato, l'influencer ha scritto: «Sì sì state ancora un pochino con il papà al parco che io finisco di mangiare con calma» aggiungendo le emoticon di un cuore rosso e una linguaccia. Beatrice si sta quindi godendo alcuni momenti di riposo in queste giornate che ha più volte descritto come frenetiche: «Il mio medico mi ha consigliato di non strafare e di riposarmi un po', per questo sono stata costretta a non partecipare ad alcune sfilate».

La gravidanza di Beatrice Valli

Beatrice Valli sta vivendo la sua quarta gravidanza: l'influencer aspetta una bambina ed è da poco entrata nell'ottavo mese. Beatrice racconta spesso il modo in cui sta vivendo questi mesi e che deve prestare attenzione alle attività che svolge: la compagna di Marco Fantini ha infatti, rivelato che il medico le ha in più occasioni raccomandato di rimanere a riposo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA