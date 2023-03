Beatrice Valli ricoverata (in anticipo) per il parto, l'influencer in ospedale: fan in attesa

di Redazione web

Beatrice Valli ha annunciato ai suoi follower su Instagram che oggi, lunedì 27 marzo, verrà ricoverata in ospedale, ciò significa che molto presto stringerà tra le sue braccia la sua quarta bambina. L'influencer, alcuni giorni fa, aveva calcolato (utilizzando il calendario lunare) che sua figlia sarebbe nata nel mese di aprile, o il 6 o il 20, più precisamente. Forse, però, dopo la storia pubblicata, i calcoli di Beatrice non erano così esatti.

Beatrice Valli, il pancione esplode: «Mi dicono che manca poco al parto, ma in realtà...»

Beatrice Valli preoccupa i fan: «Non sto bene, spero di riprendermi presto»

Beatrice Valli, nuova bimba in arrivo: «Averne così tanti non ci mette ansia. Sul nome della piccola in arrivo...»

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha da poco pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui è seduta sul divano e sorride. L'influencer scrive: «Oggi pre ricovero» aggiungendo le emoticon di un cuoricino rosa e di una donna incinta. Per Beatrice si avvicina quindi il momento del parto e così, finalmente, potrà stringere a sé la sua bambina. Recentemente, rispondendo ad alcune domande dei follower, Beatrice aveva detto di non vedere l'ora di conoscere la figlia che, in tutti questi mesi di gravidanza, non si è mai mostrata molto bene come invece avevano fatto i suoi fratellini.

Il nome della bambina

Sempre mentre rispondevano alle domande dei follower, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno detto di non avere ancora scelto il nome per la bambina, anche se, hanno tre preferenze: Matilda, Blu e Alba.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA