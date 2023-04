Beatrice Valli, il parto si avvicina: «Non vediamo l'ora di conoscerti». E spunta il dolce commento di Aurora

di Redazione web

Beatrice Valli è prossima al parto: l'influencer, infatti, dovrebbe partorire nei primi giorni del mese di aprile e tutti i suoi fan sono in trepidante attesa di conoscere la sua bambina. L'influencer tiene aggiornati i suoi follower tramite storie e foto che pubblica nel proprio profilo social e così ha fatto anche con l'ultimo post che ha raccolto migliaia di like e commenti. Un commento, soprattutto, è saltato all'occhio dei fan: quello di Aurora Ramazzotti.

Il post di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha postato un selfie con il suo pancione e in braccio la sua bambina più piccola Azzurra e ha scritto: «Incinta di 37 settimane. Non vediamo l'ora di vedere il tuo viso visto che non siamo mai riusciti a vederti, tanto di sicuro sarai uguale al tuo papà», con tanto di faccine sorridenti. Aurora Ramazzotti, che segue Beatrice su Instagram, ha quindi commentato: «Dai che magari questa assomiglia a te» con un cuoricino. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha partorito proprio ieri, giovedì 30 marzo, il suo primo bambino Cesare.

La gravidanza di Beatrice Valli

Beatrice Valli non vede l'ora di conoscere la sua bambina e di stringerla forte a sé. Per l'influencer questa è la quarta gravidanza ed è anche stata quella un po' più impegnativa: Beatrice, infatti, ha spesso raccontato su Instagram di avere sofferto di vertigini e spossatezza generale.

