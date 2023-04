Beatrice Valli attende con ansia (e stile) il parto: «Con questi capelli come minimo devi nascere domani»

di Redazione web

Beatrice Valli dovrebbe partorire tra qualche giorno: l'influencer è incinta della sua quarta bambina che non vede l'ora di conoscere dato che, come spesso ha raccontato nelle sue storie Instagram, non ha mai fatto vedere il suo viso. Beatrice ha pubblicato sul proprio profilo un selfie in cui chiede scherzosamente alla figlia di nascere a breve così che lei possa mantenere in ordine i suoi capelli.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Nelle sue ultime storie Instagram Beatrice Valli ha scritto: «Dopo aver fatto tonalizzante e trattamento capelli... deve essere oggi massimo domani il parto», aggiungendo un cuoricino e un'emoticon con le lacrime dalle risate. Il termine della gravidanza dell'influencer è fissato al 20 aprile, anche se lei, con il calendario lunare, aveva calcolato che la sua bambina sarebbe potuta nascere anche il 6 aprile. Inoltre, Beatrice non vede l'ora di partorire anche perché questi nove mesi sono stati abbastanza difficili in quanto ha sofferto molto di vertigini e giramenti di testa.

Beatrice Valli e la quarta gravidanza

Beatrice Valli ha più volte detto che quella che sta vivendo è stata la gravidanza più complicata di tutte quelle che ha vissuto, infatti, . L'influencer ha tre bambini: Alessandro, Bianca e Azzurra.

