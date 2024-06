Beatrice Valli, l'attacco alla colf scatena gli hater. La mamma sbotta: «State esagerando: lei, Eleonora e Ludovica sono ragazze semplici»

di Cristina Siciliano

Le sorelle Valli ancora una volta sotto i riflettori. In particolare Beatrice, l'influencer legata a Marco Fantini e mamma di quattro figli è stata criticata per alcune sue dichiarazioni rilasciate durante l'intervista al podcast Roulette Talk. «Ho una domestica che mi aiuta ma quando pulisce odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io non pulisce nessuno - ha sottolineato -. Come faccio da mangiare io non lo fa nessuno». Dopo queste dichiarazioni moltissimi hater si sono scatenati tanto che Sandra Malvasi, mamma di Ludovica, Eleonora e Beatrice Valli, è dovuta intervenire sui social per difendere le figlie.

Lo sfogo

Sandra Malvasi ha scelto di difendere tutte le sue figlie e non solo Beatrice. «Io sono la mamma e state veramente esagerando e dicendo delle cattiverie - ha commentato su Instagram Sandra Malvasi -.

La mamma delle sorelle Valli ha aggiunto: «Datevi una calmata perché non hanno offeso nessuno e non sono nate principesse. Non lo sono neanche oggi. Capite sempre quello che volete voi, basta con queste cattiverie. Sono la loro mamma e tutto questo mi fa veramente male».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA