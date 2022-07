Beatrice Valli e Marco Fantini, quarta gravidanza in arrivo? Ecco la risposta dell'influencer

Nessun nuovo bebè in arrivo per Beatrice Valli e Marco Fantini. A smentire i rumors è l’influencer stessa che, con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha risposto a chi continua a chiederle se sia nuovamente in dolce attesa. I rumors su una presunta, quarta gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione, di Bianca e Azzurra, nati dal neo marito Marco Fantini, sono saltati fuori per il leggero gonfiore addominale di Valli. «Ma sei di nuovo incinta?» le hanno chiesto più volte nel box domande degli ultimi giorni. Di fronte all’insistenza dei followers, Beatrice ha smentito tutto, aggiungendo: «Trovo però davvero poco carino tutte le volte chiedere o affermare che io lo sia tenendolo però nascosto cosa che in realtà potrei anche fare perché non sono obbligata a dirlo subito, anzi. Anche perché magari dietro a questa domanda non c’è nulla di male ma a volte si nascondono cose che fanno male, in cui uno sta attraversando soffrendo o banalmente non vuole esternare» spiega Beatrice.

Qualcuno ha immediatamente pensato ad una quarta gravidanza, vedendo l'addome di Beatrice gonfio. Ma in realtà, essendo intollerante al lattosio, il gonfiore è dovuto alle quantità eccessive assunte. Seppur non abbia mai nascosto di avere il desiderio di altri bambini, al momento non c'è nulla in programma. Infatti, ai followers dice: «Ma la cosa più assurda è quando parli con le persone e confidi loro che vorresti allargare la famiglia e loro ti rispondono: “Ma non sei stanca di fare figli?" Ma davvero? Io rimango davvero sbalordita da persone che fanno affermazioni di questo tipo» ha aggiunto la Valli, innamorata dei suoi bambini.

