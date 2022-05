Beatrice Valli e Marco Fantini, ecco il matrimonio: «Non sarà social, perchè...»

Meno 24 ore al grande giorno di Beatrice Valli e Marco Fantini. Nozze in arrivo: si sposeranno domai, domenica 29 maggio alle 18.00, i due ex protagonisti di Uomini e donne, seguitissimi sui social. Per il loro matrimonio hanno scelto una location d'eccezione: la bellissima e romantica Capri. Da qualche giorno, i due, insieme ai loro tre figli, sono già sull'isola, in pieno stress da preparativi. Ma, contro ogni aspettativa, la cerimonia e i festeggiamenti non saranno social.

Leggi anche > Isola dei famosi, cosa stanno facendo Blind e Alessandro dopo l'uscita dal reality?

Nel box domande, in molti hanno chiesto anticipaizioni, ma sul vestito di Bea è tutto Top secret. Prima di addormentarsi ieri sera, Beatrice ha aggiunto altre curiosità sul suo grande giorno. Stasera faranno una cena in famiglia con tutti i parenti, che sono volati sull'isola per loro. «Siamo molto stanchi, ma felicissimi» ha risposto. Poi qualcuno ha chiesto se si riuscirà a vedere qualcosa di questo matrimonio. Ma la risposta ha spiazzato motli: «Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!». Insomma, i futuri sposi hanno deciso di non curare i social domani, ma gli invitati di certo posteranno qualche foto per cui i fan potranno sbirciare qualcosa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA