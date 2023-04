Beatrice Valli, nata la piccola Matilda. E Marco Fantini ha un'idea con i cagnolini: «Può funzionare...»

di Redazione Web

A poche ore dalla nascita della quarta figlia,papà Marco Fantini è emozionato e stanco. Dopo ore e ore accanto alla moglie Beatrice Valli, l'ex tronista di Uomini e donne pubblica delle stories mentre è in macchina di ritorno a casa. E tra le mani ha un sacchetto: «Porto a casa la prima cuffietta di Matilda per farla annusare a Poppi, Doro e Olaf» dice ai follower.

La conoscenza

L'ex volto di Ued, fa sapere ai follower che prima di portare la piccola Matilda Luce in casa vorrebbe far abituare i 3 cagnolini al suo odore, così da accoglierla al meglio. Mostrando tra le mani la cuffietta, infatti, riferendosi ai cani dice: «Così iniziano a conoscere il suo odore anche se so che saranno bravissimo perchè sono super dolci loro».

La nascita

Beatrice Valli ha finalmente partorito: è nata la sua quarta bambina, Matilda Luce Fantini. Dopo nove mesi di una gravidanza non sempre facile, come più volte spiegato dall'influencer, ecco che ora, mamma e papà Marco Fantini possono stringere tra le loro braccia la neonata che, visto che durante le ecografie, era sempre girata, hanno visto bene in viso solo questa mattina, lunedì 24 aprile. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato la nascita della loro bambina Matilda Luce con una dolce foto su Instagram e con alcune storie che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social. L'influencer era da giorni che diceva di sentirsi pronta a partorire ma, ogni volta che si recava in ospedale per le visite di controllo, veniva puntualmente rispedita a casa perché le veniva detto che non era ancora arrivato il momento fatidico. Tra pochi giorni, Matilda Luce conoscerà anche il fratellino Alessandro e le sorelline Bianca e Azzurra.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 22:34

