Beatrice Valli in intimo dopo la gravidanza: il messaggio body positive (ma c'è anche la pubblicità)

«Imparare ad amarsi ed accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!». Lo ha scritto l'influencer beatrice Valli su Instagram pubblicando una foto in intimo a pochi mesi dalla tenza gravidanza. «Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subìto il mio corpo dopo la terza gravidanza - ha scritto - A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto».Beatrice Valli è stata protagonista del gossip nei giorni scorsi per la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia: in quella occasione si è scatenata una bufera social a causa di una foto pubblicata su Instagram in cui si mettevano a paragone l'abito della Valli e quello di Nunzia De Girolamo. La Valli è stata anche vittima di un furto insieme al compagno Marco Fantini, ma archiviate le disavvenure è tornata su Instagram cavalcando l'ormai imperante messaggio body positive e, nel frattempo, pubblicizzare i completi Intimissimi che sfoggia nel balletto condiviso sul social. «Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità».Anche lei si unisce quindi al coro delle varie Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis, Chiara Ferragni per promuovere l'amore per i fisici "normali" e un'apparenza social più reale. Un'ondata sempre più travolgente ma anche, ci sembra, sempre più conveniente da cavalcare (soprattutto se ci scappa qualche #adv). Ad ogni modo, basta che se ne parli.