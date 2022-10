Beatrice Valli, l'incidente in vacanza in montagna fa sorridere: «Guardate dove si è seduta»

Vacanza da... urlo per i Vallini. Beatrice Valli e Marco Fantini, ex volti di Uomini e donne, che hanno scelto di passare qualche giorno di relax in montagna. Peccato che un inconveniente abbia interrotto una serena passeggiata nei prati. I due, sposati da giugno, hanno deciso di godersi l'aria di montagna con i loro 3 bambini e la famiglia della sorella di Beatrice, Eleonora. «Guardate Bea dove si è seduta» dice Marco in una story Instagram i cui mostra il fondoschiena della moglie. «Con tutto il prato che c'è, ti sei seduta proprio su una cacca» continua l'ex tronista ridendo.

«Intervista a caldo: cosa hai sentito quando ti sei seduta?» chiede dopo un po' Marco a Bea. «Niente, che era fresco, infatti mi sono chiesta: ma è così fresca l'erba?» risponde Valli dopo essersi cambiata i pantaloni.

Il dubbio

Questo "incidente" non può passare inosservato visto che i followers hanno acceso i fari sul profilo di Bea, convinti che sia nuovamente incinta. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati. I due ex volti di Uomini e donne sono convolati a nozze l'estate scorsa e hanno già 2 figlie (Bianca e Azzurra) e il figlio della precedente relazione di Bea (Alle). Pochi giorni fa, Valli ha presentato la sua nuova collezione “Blessed Collection”, in collaborazione col marchio purelei e non è passato inosservato ai fan il gonfiore sulla pancia. Ma lei, per finzione o realtà ha scritto a corredo di una story «Tutta colpa del lattosio», motivando il gonfiore eccessivo alla sua intolleranza al lattosio. Ma quel post non è bastato a placare gli animi di chi è convinto che l'influencer sia incinta. Chi vivrà vedra...

