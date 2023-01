Beatrice Valli, flebo di ferro in gravidanza. Cosa è successo

di Redazione web

Beatrice Valli è incinta della sua quarta bambina e l'influencer molto spesso racconta tramite storie o post su Instagram come procede la gravidanza. L'influencer ha spiegato che ultimamente è molto stanca e anche i dottori (come ha detto sui social), le hanno consigliato di riposare il più possibile. Beatrice comunque sta facendo anche dei trattamenti per alleviare un po' la stanchezza. Tali cure prevono anche delle flebo di ferro.

Le storie Instagram di Beatrice Valli

In una delle ultime storie Instagram che Beatrice Valli ha postato sul proprio profilo, racconta ai suoi follower come è andata la prima flebo di ferro che ha effettuato. L'influencer ha detto: «Ragazzi la flebo è andata bene quindi non preoccupatevi. In molti mi hanno chiesto anche se sto prendendo le pastiglie e sì le sto prendendo ma non sono abbastanza perché continuo ad avere alcuni valori sballati. Spero di sentirmi meglio nei prossimi giorni».

Nella scorsa puntata di Verissimo, Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti di Silvia Toffanin dove hanno raccontato come procede la gravidanza, il lavoro e la loro storia d'amore. I due hanno poi raccontato che Ibiza è la loro isola magica perché è il luogo in cui hanno concepito le loro bambine.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 19:34

