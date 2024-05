Beatrice Valli, la figlia Azzurra compie 4 anni: fa “rumore” il mancato augurio della sorella Ludovica. Ecco il motivo

di Redazione Web

Beatrice Valli ha festeggiato in poche ore sia la festa della mamma che il quarto compleanno della sua terzogenita, la piccola Azzurra. L'influencer ha pubblicato alcuni scatti della figlia mentre gioca dolcemente co nun palloncino a forma di 4 e nei commenti le amiche di Beatrice e alcuni parenti hanno commentato facendo gli auguri alla piccola e tra i messaggi di buon compleanno c'è anche quello di Eleonora Valli, la sorella maggiore, ma non quello di Ludovica Valli che sembra essere sempre più lontana dalle sorelle.

Che cosa è successo ultimamente?

Il giorno tra sorelle

In occasione della festa della mamma, Beatrice Valli ed Eleonora hanno trascorso la giornata insieme con i loro figli e i loro rispettivi coniugi.

Sotto l'ultimo post della sorellina più piccola, un utente commenta, infatti: «Perché non hai passato anche tu questa bella giornata a casa di tua sorella Beatrice?» Purtroppo la risposta è secca e sincera, come sempre: «Credo di aver spesso risposto a questo tipo di domande, ma a prescindere, sono una “spettatrice” (dopo 26 anni, quest’anno ventisettesimo anno per scelta mi vien quasi da dire) quanto voi della loro vita. Come il 99% delle volte è successo, ho scoperto dai social che oggi erano insieme. Ma, ripeto, a prescindere, va benissimo così. Io sto bene, anche loro vedo che stanno bene. Non dovreste farvi nemmeno voi problemi».

Le tre sorelle, Ludovica in particolare, non hanno mai nascosto il tipo di legame che le unisce: Beatrice ed Eleonora sono sempre state molto più unite, mentre la più piccola ha sempre avuto un atteggiamento più solitario, a volte per scelta, spesso per "obbligo".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA