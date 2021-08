Beatrice Valli in quarantena con la famiglia per il Covid sbotta su Instagram: «Mi state scrivendo di tutto...»

Continua la quarantena causa Covid per Beatrice Valli. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne è da due settimane bloccata a Forte dei Marmi assieme al marito Marco Fantini, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi, e i ai figli. Beatrice Valli è tornata sul social per parlare con i fan: «Siamo in casa – ha spiegato - anche se non abbiamo più sintomi. Non dovete fare cazzat*, non fate i furbetti... In questo modo attaccate tutto a tutti».

Beatrice Valli in quarantena con la famiglia per il Covid

Circa due settimane fa Beatrice Valli, indossando una mascherina nera, ha annunciato via social la propria positività al Covid: «Abbiamo – aveva spiegato - tutti il Covid. Sì, ragazzi, anche i bimbi. Quello che sta un pochino peggio è Marco. Ha già cominciato una cura ed è separato. Era qualche giorno che non stavamo benissimo. Però, non avevamo febbre né nessun sintomo. Le vacanze le finiremo in casa. Staremo qua finché non passerà». Beatrice Valli, ancora in quarantena, è recentemente tornata a parlare della sua situazione su Instagram: «Siamo tutti ancora positivi – ha fatto sapere - Siamo a bassa carica, non abbiamo più sintomi ma restiamo a casa, com’è giusto che sia. Mi state scrivendo in tantissimi diverse cose, diverse ipotesi. Ma non ci sono ipotesi, le leggi sono precise».

Le regole anti Covid secondo Beatrice Valli vengono poco rispettate: «Da quello che mi state dicendo ognuno sta facendo quello che vuole… Non fate cazzat*, non è che se non avete sintomi uscite, in questo modo attaccate tutto a tutti! Noi dal primo giorno in cui non ci sentivamo bene ci siamo chiusi in casa, vaccinati o meno».

