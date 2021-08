Beatrice Valli: «Abbiamo tutti il Covid, anche i bambini. Marco è quello che sta peggio»

Beatrice Valli ha annunciato nelle ultime ore di aver contratto il Covid insieme a tutta la sua famiglia. L'influencer ha registrato un video che ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram da due milioni di followers. Sembra che anche i bambini siano rimasti contagiati, ma quello che sta peggio è il compagno e futuro marito Marco Fantini.

Beatrice Valli, tutti con il Covid

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato che tutti sono risutati positivi ai tamponi che fanno regolarmente e che si sono messi in quarantena a Forte dei Marmi, dove si trovavano per trascorrere parte delle vacanze estive. «Sono positivi anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura».

Beatrice ha aggiunto che si sarebbe dovuta recare a Milano per alcuni impegni e che per il momento l'unico ad avere sintomi importanti è Marco. «Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 12:10

