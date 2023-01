Beatrice Valli in bikini mostra le smagliature della quarta gravidanza: «Nuova vita». Ecco il messaggio di body positivity

di Redazione Web

Beatrice Valli si gode la sua quarta gravidanza. L'influencer diventerà presto mamma di un'altra bambina, dal marito Marco Fantini. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiornato i follower sulla sua quotidianità, parlando anche di come sta procedendo la gravidanza, che si è rivelta essere complessa sin dai primi giorni.

Ma Beatrice ha sempre mostrato il sorriso e più volte ha mandato messaggi positivi alla community di persone che la seguono ormai da anni e che attendono con ansia l'arrivo della terza femminuccia di casa Valli-Fantini.

Beatrice Valli: «Aiutatemi a gestire la gelosia», la reazione di Marco Fantini è esilarante

Beatrice Valli, problemi con la quarta gravidanza: «Ecco la mia situazione»

Beatrice Valli incinta, la sua gravidanza è a rischio: «Il medico mi ha messo a riposo». Come sta

Il video

Beatrice Valli non ha paura di mostrare i segni della gravidanza sul corpo. Com'è normale che sia, piccoli aspetti cambiano, si modificano e va bene così. Beatrice si accetta per quella che è, una splendida mamma di quasi quattro bambini: «Sono fiera delle mie smagliature», ha detto più volte l'ex volto di Uomini e Donne.

Durante le vacanze in montagna a Courmayeur, Beatrice Valli ha condiviso con i follower un tenero video che la ritrae in piscina in compagnia delle piccole Bianca e Azzurra: le accarezzano il pancione e i fan non hanno potuto fare a meno di notare la dolcezza e la delicatezza dei loro gesti. Un bel messaggio di body positivity a tutte le donne che, come Beatrice, hanno sul proprio corpo ancora i segni di una gravidanza passata e di quella presente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA