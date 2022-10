Beatrice Segreti, la star di Onlyfans si dà al porno: «Gli attori? Li sceglie mio marito. Ma non chiamatelo cornuto»

Beatrice Segreti è tra le star di OnlyFans con più seguito in Italia. Ha cominciato con le foto, poi è passata ai video. Adesso sta scoprendo il mondo del porno, tanto che recentemente ne ha girato uno con Rocco Siffredi, l'attore italiano più famoso al mondo nel genere hard. Ma questo non le ha impedito di costruirsi una vita privata normale, tanto che Segreti ha un marito che «mi appoggia e mi sceglie anche gli uomini con cui sesso», dice.

Beatrice Segreti, vita privata

Beatrice Segreti, che grazie a OnlyFans ha dichiarato di guadagnare «anche 30mila euro in un mese», è stata intervistata da Radio24, durante il programma La Zanzara: «Mio marito? È sempre partecipe quando faccio sesso, ovviamente più nel privato che nel lavoro. Lui cornuto? Assolutamente no, partecipa ai giochi, dirige le musiche e le danze, sceglie anche gli uomini. È un maestro da questo punto di vista. I cornuti stanno a casa, lui è molto partecipe». Poi commenta le parole della "collega" Elisa Esposito (la "prof del corsivo"), che ha detto che OnlyFans le ha rovinato la vita privata. «Se non fa per te cambia lavoro».

Chi è Beatrice Segreti

Beatrice Segreti ha 25 anni ed è una conosciuta star di OnlyFans, dove usa l'username Bea Secrets. Ha aperto il profilo di OnlyFans insieme a suo marito «per gioco», adesso è il suo lavoro. Grazie ai suoi contenuti ha affermato di guadagnare anche 30mila euro al mese. Non si è mai fatta vedere in faccia interamente, ma utilizza una maschera per tenere nascosta la sua identità. Ha raccontato di aver perso i rapporti con la madre a causa della sua scelta di lavorare nel mondo dell'eros.

