Beatrice Luzzi a cena con l'ex marito di Roberta Capua. Come reagirà Giuseppe Garibaldi dopo le ultime dichiarazioni?

Beatrice Luzzi come sempre spariglia le carte. Mentre tutti speravano in un ritorno di fiamma con Giuseppe Garibaldi, la vincitrice morale del Grande Fratello è stata paparazzata in compagnia di un uomo misterioso ma non troppo. Chi segue il gossip ha subito riconosciuto Giorgio Restelli, ex marito di Roberta Capua.

«La seconda classificata del GF fotografata a pranzo con l’ex direttore artistico di Mediaset. Tra i due sembra esserci molta confidenza e affinità - scrive il sito Real Gossip che riporta lo scoop -. Eccoli assieme a tavola chiacchierare e ridere. Al termine del pranzo, offerto galantemente da Restelli, ex della Miss Roberta Capua, i due sono andati via assieme ma alla vista del paparazzo si sono volutamente allontanati… che sia nata una nuova coppia?».

Giuseppe Garibaldi, l'amore per Bea

Beatrice Luzzi è stata paparazzata in dolce compagnia e i fan si sono chiesti subito come l'avesse presa Giuseppe Garibaldi.

Durante un'intervista a Mio aveva rivelato: «Abbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è nata in modo naturale. Poi, piano piano, il contesto e la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla ci sentiamo spesso. Dire che stiamo insieme è un parolone, ma c’è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti i modi, spremendomi al cento per cento. Sono innamorato. Lo so che non è un gioco, tra noi c’è ancora quella magia».

Garibaldi non ha ancora commentato le foto uscite della sua Beatrice.

