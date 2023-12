Grande Fratello, Anita Oliveri e Rosy Chin contro Beatrice Luzzi: «Alcolizzata». Ma spunta un video contro le due nip

di Marta Goggi

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice ha avuto alcuni attriti con diversi inquilini della casa, da subito non è andata d'accordo con Anita Oliveri e Massimiliano Varrese. Questa volta la Luzzi ha avuto una discussione con la stessa Oliveri e con Rosy Chin.

Le accuse

Agli utenti dei social non sono sfuggite le accuse di Anita e Rosy verso Beatrice, che si sarebbero riferite a lei con il termine 'alcolizzata'. Non è un segreto che siano in molti a non andare d'accordo con l'attrice, ma sono in tanti hanno ritenuto queste accuse esagerate. Per di più contro lo stesse Anita e Rosy è spuntato un video dove le due si concedevano molti bicchieri di alcol. Il web non sembra quindi averla presa bene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA